Иркутск, , 12:15 — REGNUM Очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Иркутскую область. Как сообщает сегодня, 8 февраля, официальный телеграмм канал регионального Минздрава, речь идёт о более 11 тыс доз препарата «ГамКовидВак», которые уже распределили в медицинские организации региона.

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«В ряде муниципалитетов прививочные пункты работают и в выходные, это позволяет иммунизировать работающее население. Сегодня наша цель — вакцинировать не менее 60% населения региона», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Партию ГамКовидВак уже отгрузили в Бодайбо, Киренск, Маму. В ближайшее время препарат для иммунизации населения от COVID-19 поступит в Качуг, Жигалово, Байкальск, Чуну, Еланцы и ещё 12 районных центров региона. В середине недели ожидается поступление более 13 тыс двухкомпонентной вакцины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 009 человек (+ 772 за выходные дни). На сегодняшний день в регионе привиты порядка 17 тыс граждан. regnum.ru/news/3184715.html