Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Излишняя «зарегулированность» и формальность подхода — главные проблемы существующей в России системы лекарственного обеспечения, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

Лекарства

По мнению эксперта, действующую модель необходимо трансформировать.

Напомним, в конце 2020 — начале 2021 года врачи и пациенты в разных частях страны столкнулись с дефицитом жизненно важных препаратов. В ряде регионов на лекарства не хватило бюджетных средств, а некоторые из них просто не прошли маркировку, которой занимается единственный оператор — Центр развития перспективных технологий.

По мнению эксперта, чтобы не допустить дальнейших сбоев нужно иначе расставить приоритеты. В частности, стоит задуматься о переходе на одноуровневую систему лекарственного возмещения и практике софинансирования расходов на медицинские препараты, которую активно применяют за рубежом.

«В противном случае, число инвалидов и людей с хроническими заболеваниями в нашей стране будет только расти, а эффективность огромных финансовых затрат всей системы здравоохранения фактически «обнулится», — пояснил Дмитрий Десятниченко. — Реформирование позволит не допускать случаев, когда в различных регионах граждане льготных категорий с одинаковыми заболеваниями и гарантиями не могут рассчитывать на один и тот же перечень препаратов».

Он также отметил, что в настоящее время многие пациенты предпочитают госпитализироваться в больницу, чтобы не покупать лекарства самостоятельно. Некоторые встают на путь самолечения, основанного на прошлом опыте и публикациях в интернете.

«Это, с одной стороны, превратило обеспечение населения в успешный и агрессивный по стратегии продвижения сегмент бизнеса и ритейла, а с другой — повысило нагрузку на клиники, куда этих пациентов потом с осложнениями привозят», — пояснил Дмитрий Десятниченко.

Таким образом, выгоднее и удобнее будет увеличить расходы на лекарственное возмещение на федеральном уровне, и в то же время сэкономить на будущих выплатах гражданам, избежавшим инвалидности или появления хронических форм заболевания.

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