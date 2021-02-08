Черкесск, , 12:10 — REGNUM В села и малочисленные населенные пункты Карачаево-Черкесии в 2021 году переедет работать 21 врач. Об этих планах сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Стоит отметить, что число врачей снизится по сравнению с прошлым годом, когда участниками программы «Земский доктор» стали 25 человек.

В первую очередь в глубинку приглашают специалистов дефицитных направлений, в том числе терапевтов и педиатров, врачей-рентгенологов, травматологов, неврологов, а также врачей скорой медицинской помощи и других направлений.

Участникам программы за переезд в сельскую местность будет выплачено от 1 до 1,5 млн рублей. С 2018 года в Карачаево-Черкесии стали земскими докторами 99 медиков.

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