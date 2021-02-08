Томск, , 12:09 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о надвигающейся непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС, 9 февраля в регионе и в Томске ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, ухудшение видимости.

Также прогнозируются гололёдные явления, отложение мокрого снега, снежные заносы. Усилится ветер, местами порывы будут достигать 19−24 м/с.

Кроме того, ожидается похолодание, на дорогах будет гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, метели и мокрый снег прогнозируются в Горном Алтае.

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