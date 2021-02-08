Ярославль, , 12:08 — REGNUM В Ярославской области количество пациентов ковид-отделений больниц снизилось до 1259 человек, по данным на 8 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На пике эпидемии 21 декабря было занято 2185 коек.

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Таким образом, по сравнению с максимальным значением число пациентов сейчас снизилось на 42%. При этом количество новых заболевших существенно не меняется и колеблется на уровне около 180 человек в сутки.

Всего, по официальным данным, в регионе от коронавируса умерли 333 человека. Активно продолжается вакцинация, на 8 февраля прививку сделали 20 634 человека.

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