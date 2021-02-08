Оренбург, , 12:08 — REGNUM В Оренбурге суд огласил приговор бывшему президенту Оренбургской адвокатской палаты Валерию Б., который признан виновным в крупном коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что в мае 2019 года в служебном кабинете адвокатской палаты Валерий Б. включил одного из претендентов на получение статуса адвокатов в список кандидатов на сдачу квалификационного экзамена. За помощь в беспрепятственной и успешной сдаче экзамена он получил через посредников 450 тыс. рублей.

Экс-президенту адвокатской палаты назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 млн рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью, а также деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях в течение двух лет.

Кандидат, передавшая денежное вознаграждение, приговорена к штрафу в размере 850 тыс. рублей, а также допнаказанию в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью в течение полутора лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, экс-президент Оренбургской адвокатской палаты был задержан и арестован осенью 2019 года, в декабре отпущен под домашний арест.

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