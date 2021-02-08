Москва, , 12:07 — REGNUM К нормальной жизни, как это было до пандемии коронавирусной инфекции, жители Земли смогут вернуться не раньше, чем через полгода. Такое мнение 8 февраля высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что уже летом доля населения планеты с иммунитетом к COVID-19 достигнет 60%, что позволит уже в августе вернуться к жизни без масочного режима.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что, как утверждают иммунологи, 60% массовой иммунизации — это достаточный для победы над пандемией коллективный иммунитет. В настоящее время, по словам пресс-секретаря российского лидера, над его достижением трудятся многие государства. Так, он выделил успех в этом направлении у Израиля, США и России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что с современным уровнем производства вакцины от COVID-19 возможен вариант, при котором к середине 2021 года привитыми будут 60% населения России.

По данным оперативного штата, на сегодняшний день в мире выявлено более 105 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 2,3 млн пациентов с COVID-19 скончались.