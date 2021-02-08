Белгород, 8 февраля 2021, 12:15 — REGNUM Сильный снегопад, метель, снежные заносы и гололедицу прогнозируют синоптики 9 и 10 февраля в Белгороде. Начнётся непогода уже вечером 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигнут 15−20 м/с, температура ночью 9 февраля опустится до минус 14 градусов, днём до минус девяти, 10 февраля похолодает ещё на три градуса.
На уборке города всего будут задействованы 1364 человека, включая водителей и механизаторов, пояснил мэр. Поэтому руководителей предприятий и владельцев магазинов просят подключиться к расчистке тротуаров и дорог.