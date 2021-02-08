Белгород, , 12:15 — REGNUM Сильный снегопад, метель, снежные заносы и гололедицу прогнозируют синоптики 9 и 10 февраля в Белгороде. Начнётся непогода уже вечером 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигнут 15−20 м/с, температура ночью 9 февраля опустится до минус 14 градусов, днём до минус девяти, 10 февраля похолодает ещё на три градуса.

«8 февраля с 18:00 и на весь день вторника в городе ожидается «большой снег». Пока самый большой за эту зиму. Движение автотранспорта будет очень затруднено. Прошу, пожалуйста, не планируйте по возможности использование автотранспорта по делам, которые есть возможность отложить, не оставляйте припаркованные автомобили на улицах!» — написал на своей странице в социальной сети глава Белгорода Юрий Галдун.

На уборке города всего будут задействованы 1364 человека, включая водителей и механизаторов, пояснил мэр. Поэтому руководителей предприятий и владельцев магазинов просят подключиться к расчистке тротуаров и дорог.