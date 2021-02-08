Томск, , 12:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 83 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 28 945 носителей коронавируса. Выздоровели 26 228 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 87 жителей региона.

Напомним, 7 февраля в Томской области выявили 85 носителей коронавируса, выздоровели 98 человек.

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