Пенза, , 12:09 — REGNUM Глава Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о проведении в 2021 году в регионе Года культурного и духовного наследия.

Для проведения соответствующих мероприятий созданному организационному комитету предстоит до 12 февраля разработать и утвердить план основных мероприятий тематического года.

В состав оргкомитета вошли губернатор Иван Белозерцев, министр образования Александр Воронков, министр культуры и туризма Татьяна Курдова и другие.

ИА REGNUM ранее сообщало, Пензенская область в 2021 году впервые примет участие во Всероссийской онлайн-выставке для профессионалов туристической индустрии «Знай наше».

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