Магас, , 11:59 — REGNUM В Ингушетии разоблачена деятельность преступной группы, торгующей наркотиками. Помимо наркосодержащих веществ у членов банды было обнаружено при обыске большое количество боеприпасов, в том числе патроны калибра 7,62 и 5,45 мм и гранаты различных модификаций, сообщили 8 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данному факту было возбуждено также еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов».

Как стало известно, в состав группы входили трое сотрудников правоохранительных органов. Помимо них, были установлены еще семеро членов банды. Вся структура была создана в 2020 году для сбыта на территории Ингушетии сильнодействующих наркотических веществ.

В ходе обысков у подельников изъяли крупную партию нарковеществ, стоимость которых на нелегальном рынке составляет более 5 млн рублей. Задержанных арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.