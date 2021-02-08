Ульяновск, , 11:53 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 170 и 167. Это следует из обновлённых данных оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 45 162 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — 167.

Вылечились 41 696 пациентов, в том числе за последние сутки — 170 человек. Доля выздоровевших в Ульяновской области превышает 92,3%. Всего в регионе 2792 пациента болеют COVID-19.

Кроме того, в Ульяновской области скончались за последние сутки пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, умерли от COVID-19 с начала пандемии 674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 февраля в Ульяновской области, по данным регионального минздрава, вакцинировано от COVID-19 более 7 тыс. жителей региона, ежедневно прививку делают 600−800 человек. Пункты вакцинации Дополнительно развернуты в каждой территориальной поликлинике во всех муниципальных образованиях.