Москва, , 11:53 — REGNUM Самые необычные вещи, которые туристы забывали в британских отелях в 2020 году, — ключи от нового Bentley, два билета первым классом на Мальдивы, обручальное кольцо Cartier, сари с бриллиантам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Среди необычных вещей, забытых иностранными туристами, оказались дрон, денежное дерево с банкнотами, корона Swarovski, щенок породы «хаски», свидетельство о 60-летнем браке и детский рояль.

Также в отелях Лондона в 2020 году постояльцы оставили комплект принадлежностей медсестры, послание в бутылке с предложением о свадьбе, сертификат о степени философии Оксфордского университета и двухметрового игрушечного полярного медведя.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего россияне забывают взять с собой в отдых солнцезащитные очки, лекарства и зубную щетку.

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