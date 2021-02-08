Биробиджан, , 11:53 — REGNUM В Еврейской АО уже 2462 жителя привились от коронавируса. 157 человек получили вторую дозу вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Больше всего привили от коронавируса в областной поликлинике — 1033 человека и в районной больнице в Ленинском — 539 человек. Только за прошедшие выходные дни вакцинировался 251 житель ЕАО.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Еврейской АО выявили уже 4235 носителей коронавируса, за последние сутки — восемь. Скончались от COVID-19 за всё время пандемии 109 человек, в том числе один за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Приамурье выявлено 605 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 749). За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 72 человек (сутками ранее — у 76).