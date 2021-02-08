Воронеж, , 11:51 — REGNUM Директор Воронежского филиала Государственного университета Морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова и её заместитель по учебной работе, обвиняемые в получении взяток отправлены под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, женщины с 2019 по 2020 год собирали со студентов деньги за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ и получили в общей сложности более миллиона рублей.

Материалы собрали УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». О задержании фигуранток дела стало известно 4 февраля.

Директором филиала является Валентина Сухова, её заместителем, согласно данным официального сайта, — Наталья Сафронова.