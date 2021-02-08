Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 108 и 79. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 154 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 79.

Победил болезнь 18 251 человек, доля выздоровевших составляет 90,6%. Из них за последние сутки вылечились 108 человек, в настоящее время в республике насчитывается 977 больных COVID-19.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 926 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на последнем заседании оперативного штаба, которое прошло 5 февраля, было принято решение о возобновлении очной работы учреждений дополнительного образования и продлении на два часа, до 1 часа ночи, работы предприятий общественного питания. При этом санитарные требования в части масочного режима, дезинфекции и соблюдения безопасной дистанции сохраняются.