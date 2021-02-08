Москва, , 11:44 — REGNUM В России не стоит проводить перепись населения на полпути борьбы с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, профессор, член Общественной палаты РФ Владимир Зорин, комментируя перенос переписи на осень 2021 года.

«Надо сказать, что принятое решение лично для меня было предсказуемым и разумным: проводить перепись на полпути борьбы с пандемией точно не стоит. Срок переноса вполне соответствует международным стандартам в статистике, а следовательно, позволяет выдержать всю технологию переписного процесса, — сказал Зорин. — Кроме того, в ситуации глобального кризиса масштабный замер социально-экономических и демографических показателей, гуманитарных маркеров даст важнейшие данные на посткризисный период, которые помогут выработать адекватные меры для новой реальности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что проведение в РФ переписи населения осенью 2021 года позволит сопоставить три прежние переписи, выдержать уже сложившуюся периодичность и в дальнейшем при обработке получить более корректные и точные результаты.

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