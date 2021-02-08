Грозный, , 11:41 — REGNUM В Чечне предстанет перед правосудием подозреваемый в участии в организации заказного убийства Расул Бачалов. Он скрывался с 2013 года, был объявлен в международный розыск и наконец был задержан. В скором времени его доставят к Чечню для проведения следственных и процессуальных действий, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Как стало известно, семь лет назад подозреваемый договорился с двумя своими подельниками Альбертом Ибрагимовым и Буайсары Хамдулаевым и нашел «киллера», которому пообещал 50 тыс. долларов США за убийство местного жителя. Однако тот сообщил о намерениях злоумышленников в правоохранительные органы.

По договору с оперативниками «киллер» предоставил фотографию якобы убитого им гражданина и получил часть своего «гонорара». Подельники, заказавшие убийство, были задержаны и получили длительные сроки наказания, а третий обвиняемый ударился в бега.

Читайте также: За организацию убийства по найму будут судить двоих жителей Чечни