Москва, , 11:41 — REGNUM В московское управление Росреестра поступило в 2020 году свыше 45 тыс. экстерриториальных обращении об оформлении объектов недвижимости. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе управления.

«В Москве всего за 2020 год принято 45 488 экстерриториальных заявлений на оформление недвижимости в других регионах страны», — рассказали в пресс-службе.

В отношении московских объектов недвижимости 51% обращений поступил из Подмосковья. Далее следуют сразу несколько регионов Приволжского федерального округа. Так, второе место заняла Пензенская область. Среди лидеров Самарская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область, а также, уточнили в пресс-службе, Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Волгоградская и Саратовская области.

Экстерриториальный принцип позволяет оформить недвижимость вне зависимости от её расположения. Обращения принимаются онлайн через личный кабинет на сайте Росреестра, а также с помощью портала госуслуг Москвы.