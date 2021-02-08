Мурманск, , 11:39 — REGNUM Мурманский Центр управления регионом за неделю обработал 560 обращений. Большинство из них касались темы благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (30%), на втором месте — «ЖКХ» (29%), на третьем месте — «Коронавирус» (6%). Четвертую и пятую позиции заняли разделы «Дороги» и «Здравоохранение» (4%)», — сообщили в правительстве.

Повышенное внимание к теме благоустройства, по данным ведомства, связано с обильными снегопадами, обострившими проблему вывоза снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР Мурманской области начал работу в ноябре 2020 года. Ожидается, что Центр поможет не только оперативно реагировать на проблемы жителей региона, но и контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти.