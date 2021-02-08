Омск, 8 февраля 2021, 11:36 — REGNUM По состоянию на 8 февраля в Омской области выявлено 38 573 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 164 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.
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Выздоровели 79 человек. Общее число выздоровевших в Омской области — 25 954 человека.
Напомним, 7 февраля в Омской области было подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек.
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