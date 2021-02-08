Воронеж, , 11:35 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родителям пятимесячного ребёнка, погибшего 4 4 февраля. Как уже сообщало ИА REGNUM, на ребёнка упал выпавший из окна 20-летний студент.

«Я потрясен трагедией, случившейся на улице Острогожской. Но боль родителей погибшего ребенка, конечно же, несравнимо сильнее. Чтобы хоть как-то ее уменьшить, очень прошу маму мальчика: пожалуйста, не корите себя очень сильно. Судя по обстоятельствам, у вас не было возможности предотвратить беду. Виновный в ней человек тоже погиб. И это — тоже горе для его родственников. Приношу всем свои соболезнования», — сказал Гусев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла на контроль областная прокуратура. Выпавший из окна 20-летний молодой человек был студентом промышленно-гуманитарного колледжа.

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