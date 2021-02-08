Воронеж, 8 февраля 2021, 11:35 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родителям пятимесячного ребёнка, погибшего 4 4 февраля. Как уже сообщало ИА REGNUM, на ребёнка упал выпавший из окна 20-летний студент.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла на контроль областная прокуратура. Выпавший из окна 20-летний молодой человек был студентом промышленно-гуманитарного колледжа.
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