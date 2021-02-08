Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили 41 летальный исход, причиной которых стал COVID-19. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает оперативный штаб.

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Это второй результат по стране после Москвы, и он на два случая больше, чем днем ранее в Петербурге.

Всего в городе за время пандемии в статистику летальности внесли 10 122 смертельных исхода от ковида. Летальность заболевания в Петербурге составляет 3%.

В России за это же время от болезни скончалось 77 068 граждан, включая 407 за последние сутки.

Добавим, за время пандемии в Петербурге коронавирус подхватили 346 366 человек, по России их общее число достигло 3 983 197.

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