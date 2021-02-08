Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM В Петербурге по итогам минувших суток выросло число вновь выявленных носителей коронавируса на 32%. Об этом 8 февраля сообщает оперативный штаб.

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Так, за последние сутки в городе подтвердили 1551 новый случай заражения. Это на 376 случаев больше, чем днем ранее.

Всего в Петербурге за время пандемии коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, 346 366 человек.

Выздоровели от COVID-19 за все время 249 376 человек, включая 1090 выписанных за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 15 916 новых случаев заражения, их общее число достигло 3 983 197.

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