Москва, , 11:30 — REGNUM Проведение в РФ переписи населения осенью 2021 года позволит сопоставить три прежние переписи, выдержать уже сложившуюся периодичность и в дальнейшем при обработке получить более корректные и точные результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Пандемия коронавируса внесла и продолжает вносить коррективы во многие мировые мероприятия — перенесена Олимпиада, чемпионаты мира, конгрессы и форумы. Так случилось и с российской переписью населения. Весной 2020 года решили перенести перепись населения России на осень. В то же время ранее о переносе переписи населения из-за коронавируса заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Правительство России вновь переносит проведение переписи — на осень 2021 года, — сказала Егорова. — В данной ситуации, когда эпидемиологическая обстановка остается пока еще нестабильной, хотя уже две недели идет спад роста заболеваемости, такое решение кажется верным по нескольким причинам».

Первая причина, на которую указала Егорова, состоит в том, что в России набирает обороты вакцинация.

«По словам медиков, к осени около 60% граждан смогут быть привиты. А это уже коллективный иммунитет, — сказала Егорова. — Вторая причина — российские переписи населения 2002 и 2010 годов проводились в октябре (все советские переписи проводились в январе). При выборе месяца учитывались многие факторы — окончание срока отпусков, доступность поселений, погодные условия и пр. После долгих споров и дебатов с учетом всех факторов был выбран октябрь как месяц с наименьшими передвижениями населения и более-менее хорошими погодными условиями».

Третья причина — проведение переписи осенью, по мнению Егоровой, позволит сопоставить три российские переписи, выдержать уже сложившуюся периодичность и в дальнейшем при обработке получить более корректные и точные результаты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что всероссийская перепись населения состоится в сентябре 2021 года.

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