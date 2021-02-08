Орск, Оренбургская область, , 11:30 — REGNUM В Орске Оренбургской области после жестокого убийства двухлетнего ребенка системы профилактики безнадзорности и правонарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

«В рамках прокурорской проверки предстоит проанализировать все обстоятельства происшествия, дать оценку условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая, поведению ее родителей. Особое внимание будет уделено качеству и эффективности работы органов опеки и попечительства, подразделения УМВД России по городу Орску по делам несовершеннолетних, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

По итогам мероприятий прокуратура намерена принять исчерпывающие меры в отношении лиц, ответственных за жизнь и здоровье несовершеннолетних. Прокурор Оренбуржья взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, в ночь на 8 февраля возле многоэтажного дома по ул. Короленко обнаружено тело двухлетней девочки. По версии следствия, ребенка зарезала пьяная бабушка. По фактам убийства ребенка и халатности, повлекшей смерть девочки, возбуждены уголовные дела.

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