Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии управление Росреестра проведёт массовые проверки использования земельных участков в чебоксарском Заволжье, где продолжается газификация территории. Причиной стал рост жалоб на самозахват земель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В лесном массиве посёлка Сосновка в Чебоксарах ИА REGNUM

Всего в 2021 году планируется провести 211 проверок земельных участков в Заволжье — в частности, на территориях посёлка Сосновка и садового потребительского кооператива «Травянка — 2». Отмечается, что инспекторы проверят соответствие площади и границ участка сведениям в документах на землю и данным Единого государственного реестра недвижимости.

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Заместитель руководителя управления Росреестра Татьяна Васильева поясняет, что в последнее время участились жалобы о самозахвате участков и неиспользовании их по назначению. По её словам, в ведомстве «решили отреагировать на сигналы и включить в план проверки участки в Заволжье».

Всего в 2021 году планируется проверить 2 144 земельных участка, принадлежащих физическим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах продолжается строительство газопровода в Заволжье. Его протяжённость составит 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии. Также будут построены внутрипоселковые газораспределительные сети. В связи с газификацией растут цены на землю и недвижимость в Заволжье.