Хунзахский район, Дагестан, , 11:29 — REGNUM В Дагестане увеличилось до 89 число отравившихся в селе Арани Хунзахского района. Среди заболевших 70 детей. Госпитализированы десять человек, в том числе пятеро детей, остальные лечатся амбулаторно, сообщили 8 февраля в минздраве республики.

В больнице, где оказывают помощь пациентам с признаками инфекции, побывала врио главы минздрава Татьяна Беляева. Она проведала больных и отметила, что тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, а вся необходимая медпомощь оказывается в полном объёме.

В настоящее время жителям села запрещено пользоваться для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд водой, подаваемой централизованной системой водоснабжения, обеспечен подвоз питьевой воды. В населенном пункте также проводится фагирование. Стали его участниками уже более 150 человек. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые процедуры для установления причин заражения населения.

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