Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии по состоянию на 8 февраля носителями коронавируса числятся 16 720 человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 82 жителей. Накануне вирус выявили у 85 человек. Всего выздоровели 13 227 пациентов, за сутки — 69. С начала наблюдения подтвержден 291 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 29 пациентов, 53 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено в возрастных группах от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет — по 20 человек соответственно, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 34 новых носителя вируса, 10 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией сохраняется на стабильном уровне. По итогам января каждый третий заболевший переносил недуг в легкой и бессимптомной форме, каждый четвертый — в форме внебольничной пневмонии, доля тяжелых пациентов составила 3,3%. На 34% возросла заболеваемость среди жителей старше 65 лет. Кроме этого, увеличилась до 73% доля внутрисемейных заражений.

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