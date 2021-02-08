Благовещенск, , 11:26 — REGNUM За прошедшую неделю в Приамурье выявлено 605 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 749). За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 72 человек (сутками ранее — у 76), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В недельном сравнении за последние семь дней уровень выявляемых случаев заражения коронавирусом снизился на 19%.

Лидирует по числу новых носителей SARS-CoV-2 областная столица — за неделю в Благовещенске заражение лабораторно подтвердилось у 165 жителей, на втором месте город Свободный — у 55 жителей, на третьем — Бурейский район — у 33 жителей.

Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса 70% болеют ОРВИ, 27% — пневмонией, 3% переносят заболевание бессимптомно.

Всего на 8 февраля в области выявили 20 134 случая заражения коронавирусом.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 804 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за прошедшую неделю скончались ещё четыре пациента с коронавирусом, всего в регионе жертвами COVID-19 стали 144 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус SARS-CoV-2, вероятно, способен поражать плаценту матери, что означает возможность внутриутробного инфицирования плода. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, опубликованных 8 февраля Минздравом РФ.