Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронеже 8 февраля приостановлена подача тепла и горячей воды в 64 дома, пять общеобразовательных школ и десять детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной стал прорыв на концессионном участке теплосети от котельной по адресу Ленинский проспект, 162. Ликвидацией аварии занимается ПАО «Квадра».

На время ремонта горячую воду и отопление отключили в 64 домах на улицах 25 Января, Переверткина, Ленинском проспекте, Зои Космодемьянской, Остужева и Суворова.

Также под отключение попали школы № 19, 68 и 74, лицей №3 и гимназия №9, детские сады № 43, 66, 96, 104, 120, 121, 125, 128, 131, 176. В них отменены занятия.