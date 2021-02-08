Москва, , 11:20 — REGNUM На сегодняшний день Россия обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом, является мировым лидером во многих областях знаний, а благодаря новому поколению российских учёных создаются цифровые, генетические и нанотехнологии, современные материалы и системы, искусственный интеллект. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя правительства РФ Михаила Мишустина, адресованной отечественным учёных по случаю Дня российской науки.

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Он добавил, что работы российских учёных востребованы в самых разных отраслях экономики, оборонно-промышленном комплексе.

«Невозможно переоценить разработки российских учёных в медицине, которые помогают лечить редкие заболевания, делать высокотехнологичные операции, производить уникальные лекарственные препараты и вакцины», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин выразил уверенность, что российские учёные «ещё не раз прославят Россию своими открытиями». Глава российского правительства пожелал исследователям новых достижений и успехов в осуществлении намеченных планов.

Напомним, 8 февраля в 1724 году по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената была основана Академия наук.

День Российской науки был учреждён указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года. теперь он ежегодно отмечается 8 февраля. Добавим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий.