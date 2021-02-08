Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Ещё у 301 человека в Свердловской области выявили вирус SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Прирост числа новых заражённых уменьшился до показателей начала ноября 2020 года (10 ноября было зарегистрировано 294 носителя коронавируса, 11 ноября — 306). В регионе подтверждено 73 088 случаев заражений с начала пандемии COVID-19.

За минувшие утки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхнего Дуброво, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вернули на очную форму обучения колледжи и техникумы.

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