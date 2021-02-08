Белгород, , 11:22 — REGNUM Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков прошел вакцинацию от COVID-19. Он сообщил об этом 8 февраля на своей странице в соцсети Instagram.

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«Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Гладкова.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой медики ставят врио губернатора Белгородской области первый компонент вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки выявлено 15 916 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало наименьшим числом с 21 октября минувшего года, когда за 24 часа было выявлено 15 700 носителей SARS-CoV-2.