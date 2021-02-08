Красноярск, , 11:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 17 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 2516 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля в регионе выявлено 58 725 носителей коронавируса, выздоровели 54 000 человек.

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