Афины , , 11:21 — REGNUM В Греции за сутки выявили 733 новых случая заражения коронавирусом, сообщила 7 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Общее число случаев заражения в Греции достигло 163 946. В общей сложности 262 человека сейчас интубированы. Их средний возраст составляет 70 лет, 72,1% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, 189 из них — мужчины. В сумме 1164 человека были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

EODY также зарегистрировала 21 новую смерть от COVID-19, в результате чего число смертельных случаев от данного заболевания достигло 5972. Средний возраст всех скончавшихся составил 79 лет, 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, из них 3511 — мужчины.

Сутками ранее в Греции сообщили о выявлении 1113 новых случаях заражения.