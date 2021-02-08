Пермь, , 11:16 — REGNUM Администрация Перми намерена узнать отношение горожан к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям. На портале госзакупок уже объявлен аукцион на оказание услуг по проведению комплексного социологического исследования.

Цель социологического исследования — выявление отношения респондентов к социально-экономической ситуации в городе Перми с учетом изменений в городском общественном мнении по сравнению с исследованиями, проведенными в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.

В рамках исполнения контракта исполнитель должен будет оценить степень удовлетворенности респондентов проживанием в городе (качество и доступность услуг в в сферах образования, физкультуры и спорта, культуры), качество и комфорт городской среды (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дороги, архитектурный облик города, безопасность, экология). Кроме того, будет дана оценка уровню доверия к органам власти Перми и степени информированности населения о деятельности чиновников.

Отдельным блоком в исследовании указана оценка степени удовлетворенности городских предпринимателей доступностью информационных ресурсов для развития бизнеса и выявление перспективных направлений развития информационных ресурсов, а также изучение мнения предпринимателей и населения города Перми о наиболее перспективных сегментах рынка для осуществления предпринимательской деятельности в современных условиях. Исполнитель должен изучить мнения респондентов об основных проблемах, препятствующих развитию города, и социальные ожидания респондентов относительно будущего Перми.

Программа социологического исследования должна содержать постановку проблемы и цели исследования, определение объекта и предмета исследования, формулирование задач исследования, моделирующих индикаторы для создания инструментария исследования, системный факторный анализ объекта исследования, структуру анализа, обоснование выборки, применяемой в исследовании. Количество показателей по каждой теме социологического исследования должно быть не менее 50.

Исследование будет проводиться в пять этапов. Результаты последнего этапа заказчику должны представить спустя 270 календарных дней с момента заключения договора.