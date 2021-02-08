Саратов, , 11:16 — REGNUM В Саратовской области участвовали в вакцинации от коронавируса, по информации на 8 февраля, 32 274 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 27 538 жителей. Полностью завершили иммунизацию 4 736 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 8 февраля достигло 45 114 человек, за сутки инфицированы 236 жителей. Выздоровели с начала пандемии 39 834 пациента или 88,3%, за сутки — 241 человек.

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