Красноярск, , 11:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 258 человек, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 58 725 человек. Выздоровели 54 000 человек, в том числе 220 — за последние сутки.

В регионе по состоянию на 8 февраля проведён 2 307 591 тест на коронавирус.

Напомним, 7 февраля в Красноярском крае было выявлено 267 носителей коронавируса.

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