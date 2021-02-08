Горно-Алтайск, , 11:11 — REGNUM Санитарная авиация Республики Алтай в 2020 году выполнила 147 вылетов, эвакуировав из отдалённых районов более 200 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в числе эвакуированных 25 детей, в том числе восемь младенцев.

Вылеты чаще всего осуществляются в Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы. В бригаду входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты. На борту вертолёта можно провести реанимацию, интенсивную терапию пострадавших, а также вести мониторинг состояния.

«Пациентов с тяжелой формой различных заболеваний, угрожающих жизни, доставляют в региональную столицу, где оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь», — отметили в правительстве.

Кроме того, санитарный борт оказывается незаменимым при перевозке младенцев, беременных женщин с осложнениями и так далее.