Грозный, , 11:11 — REGNUM Все 14 жителей Чечни, пропавших при сборе черемши, найдены живыми. Они вышли в районе села Аншты на территории Ингушетии, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что группа сборщиков черемши пропала 7 февраля в районе селения Бамут. Люди ушли в лес для сбора черемши — лесного чеснока, очень популярного не только в Чечне, но и на всем Северном Кавказе. В настоящее время как раз начинается сбор этого полезного витаминного растения.

В МЧС рассказали, что связь с группой пропала накануне, 7 февраля. На поиски людей отправились местные жители, полицейские, более 40 сотрудников МЧС, кинологические расчеты.

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