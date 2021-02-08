8 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Строить комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина начали в 1995 году, но уже спустя три года стройку «заморозили» и возобновили лишь в 2011 году. На кадастровый учёт все объекты комплекса поставили только в январе 2021 года.

Анастасия Степанова, , 12:56 — REGNUM 25 лет потребовалось для достройки комплекса здании НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина. Несколько корпусов поставили на кадастровый учёт в 2020 году, а в середине февраля 2021 года к открытию заявлен отдельный детский корпус при Центре имени Блохина. ИА REGNUM разбиралось в том, почему на такие важные объекты потребовалось более двух десятков лет.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

4 февраля 2021 года во Всемирный день борьбы против рака главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев заявил, что до 2024 года в России будут открыты пять крупнейших центров детской онкологии и гематологии. Он также уточнил, что к середине февраля 2021 года откроется отдельный детский корпус при Центре онкологии им. Н. Н. Блохина. Он будет работать в форме клиники на 250 койко-мест с оснащенным современным оборудованием отделением трансплантации органов. Строительство целого комплекса корпусов, начатое более 25 лет назад, наконец-то дошло до финишной прямой?

О Центре Блохина: скандал

Центр Блохина в 2019 году попал в медиаповестку России в связи с громким скандалом — в сентябре несколько врачей НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в структуру центра, записали открытое видеообращение. Среди обратившихся — заместители руководителя института Максим Рыков, Георгий Менткевич, детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина Brateevsky

В обращении врачи выразили готовность уволиться, сообщив о проблемах в учреждении.

«Отсутствует банальная вентиляция, стены пробирает плесень, палаты переполнены больными. При этом 20 лет уже тянется строительство новых корпусов, но введение их в эксплуатацию откладывается из года в год», — отметил Бояршинов.

Врачи сообщили, что «не считают возможным работать с новым руководством», потребовав отстранить его. Также онкологи потребовали прозрачного и справедливого начисления заработной платы и аудита строительства новых корпусов института.

Громкий скандал тогда прокомментировал Минздрав РФ, разместив свою позицию на официальном сайте. В ней сообщалось, что после появления видеообращения была создана комиссия, которая пришла к выводу, что «требования, которые предъявляет к коллективу директор С. Р. Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными», а само выступление врачей назвали «грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».

Варфоломеева является директором НИИ детской онкологии и гематологии до сих пор, Рыков и Менткевич на сайте руководства НИИ больше не фигурируют.

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В этой истории хочется акцентировать внимание на строительстве корпусов, о котором шла речь в видеообращении. Совпадение или нет, но уже в 2020 году, то есть спустя год после громкого скандала и привлечения внимания к проблеме, на кадастровый учёт активно начали ставить новые корпуса института.

В феврале 2020 года Управление Росреестра по Москве сообщило, что поставило на учёт два корпуса НИИ детской онкологии и гематологии на Каширском шоссе — корпус 1, строение 3 и строение 5. Площадь первого составила 4819 кв. м, второго — 10 980 кв. м. Сообщалось, что строить комплекс зданий НИИ начали в 1995 году, но уже спустя три года стройку «заморозили» и возобновили лишь в 2011 году.

В комментарии главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова от февраля 2020 года отмечалось, что ведомство неоднократно консультировало по вопросу исправления технических замечаний в документации «из-за того, что строительство объекта производилось на протяжении длительного времени».

В октябре 2020 года на учёт поставили ещё два корпуса — 1Б и 1В. В блоке «Б», который имеет площадь 44,3 тыс. кв. м, расположены лечебный корпус и стационар на 250 коек, а в блоке «В» площадью 26,7 тыс. кв. м — поликлиника и лабораторно-диагностический корпус. Замруководителя управления Сергей Исмунц тогда же сообщил, что в течение года в ведомстве работает рабочая группа по вопросам сопровождения учетно-регистрационных действий с объектами здравоохранения. Опять же совпадение ли, что подобная рабочая группа появилась после публичного скандала с онкологами?

РОНЦ им. Н. Н. Блохина Stroi.mos.ru

Уже в январе 2021 года Росреестр сообщил, что досрочно завершил регистрацию права собственности за РФ на все корпуса НИИ детской онкологии и гематологии, а также оформил права оперативного управления за НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России на эти объекты. Их общая площадь — 105 тыс. кв. м. Речь шла о четырёх корпусах и пяти строениях. В их числе — поликлиника, лечебный корпус, стационар на 250 коек, лабораторно-диагностический корпус, специализированный центр лучевой диагностики и терапии, хранилище жидких радиоактивных отходов.

Так завершилась 25-летняя эпопея с долгостроем. Но кто же был застройщиком корпусов?

О застройщике

Строили объекты разные компании. Оно и понятно, ведь длилась стройка почти 25 лет. На сайте «Госраходы» часто в качестве исполнителя по контрактам последних лет, заключенным Центром им. Блохина, встречается одна из стройкомпаний Москвы.

Так, контракт на сумму 4,42 млрд рублей 17 декабря 2013 года был подписан с ООО «УС-200», которое должно было завершить строительство корпуса «А» с переходом и хранилищем радиоактивных отходов. Фактически фирме было выплачено 4,07 млрд рублей, и уже в июне 2016 года контракт расторгли по соглашению сторон — «в связи с изменениями в проектной документации».

В ноябре 2020 года компанию оштрафовали на 20 тыс. рублей по иску Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, но детали не уточнялись.

Прокуратура Ysia.ru

С этим же застройщиком у Центра Блохина было подписано ещё как минимум четыре дорогостоящих контракта на строительство: в 2011 году на 875,859 млн рублей (расторгнут в 2013 году по соглашению сторон), в 2012 году был также контракт на 469,514 млн рублей на детскую больницу и ещё два госконтракта в 2013 году — на 3,141 млрд рублей (работы завершены в 2016 году) и на 2,07 млрд рублей (работы завершили в 2016 году).

Фирма-подрядчик, выполнявшая работы, на сегодня — банкрот. Банкротный иск к ней был подан в апреле 2019 года налоговым органом.