Москва, , 11:03 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2, вероятно, способен поражать плаценту матери, что означает возможность внутриутробного инфицирования плода. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, опубликованных 8 февраля Минздравом РФ.

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"Весьма вероятны и прямые вирусные поражения плаценты, в единичных наблюдениях показана возможность внутриутробного инфицирования, клиническое значение которого требует дальнейшего изучения», — указано в рекомендациях.

В Минздраве уточнили также, что от новой инфекции могут страдать кишечник, головной мозг, сердце, поджелудочная железа, почки, селезенка. Может развиться синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), при котором нарушается свертываемость крови из-за повышенного тромбообразования. Тяжелые поражения микроциркуляторного русла из-за ДВС наиболее выражены в легких и почках.

Для COVID-19 также типичны кожные проявления — от геморрагического синдрома до различных высыпаний с неясным механизмом развития. Медики располагают данными, что вирус может активировать предшествующие хронические инфекционные процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рекомендациях Минздрава говорилось об отсутствии убедительных доказательств вертикальной передачи новой инфекции от беременной к ее ребенку, а также о передаче вируса с грудным молоком.

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