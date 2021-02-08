Москва, , 11:02 — REGNUM На большей части Европейской территории России, кроме южных регионов, установилась морозная погода с температурой на 7−12° ниже климатической нормы. Морозы могут продлиться до 12 февраля.

По данным Гидрометцентра России, 8 февраля на севере Приволжского федерального округа на дорогах сильная гололедица. 8−11 февраля аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях и Чувашии на 9° и более, в Марий Эл на 7° и более, в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии на 7−15°. Температура составит ночью −23…−16° (на севере округа до — 28°), днем −20…−13° (на севере округа до — 22°).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с наступлением сильных морозов специалисты рекомендуют носить четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы.

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