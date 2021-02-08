Дальнегорск, Приморский край, , 11:03 — REGNUM Прокуратура города Дальнегорска в Приморье внесла мэру города Александру Теребилову два представления по факту проживания жильцов в доме в неудовлетворительном состоянии, не отвечающем санитарным нормам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что в семи квартирах многоэтажки проживали люди, остальные квартиры — заброшены. Ряд квартир являются муниципальной собственностью.

«Администрация Дальнегорского городского округа не инициировала вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания. Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались. Прокурор города в адрес главы Дальнегорского городского округа внёс представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Межведомственная комиссия указанные жилые помещения признала непригодными для проживания. Многоквартирный дом полностью расселен, гражданам предоставлено благоустроенное жильё», — пояснили в прокуратуре.

Также выяснилось, что в этом доме система водоотведения не работает, но с жильцов регулярно брали оплату, в связи с чем прокурор города главе и директору Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» внес представления, которые находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Дальнегорска начала проверку по исполнению жилищного законодательства на основании видеосюжета в интернете о проживании пенсионеров в плохо отапливаемом многоквартирном доме.