Томск, , 10:58 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Томскую область, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в региональной администрации.

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В медучреждения города Томска передано 8800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в другие муниципальные образования региона отправлено 6320 доз.

В Томске открыто 33 пункта вакцинации. Прививочные кабинеты есть также во всех районных больницах. Фельдшерско-акушерские пункты отдалённых населённых пунктов по графику посещают 18 выездных бригад.

Напомним, в Томской области массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в середине января 2021 года. К 8 февраля прививки поставили 7042 человека, в том числе двумя компонентами привились 1778 человек .

Всего в Томскую область доставлено 22 162 дозы вакцины.

По состоянию на 7 февраля в регионе выявлено 28 862 носителя коронавируса, выздоровел 26 141 человек.

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