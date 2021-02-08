Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензенской области наличие коронавирусной инфекции по состоянию на 8 февраля подтвердилось у 34 435 человек, за сутки заболели 211 жителей. Накануне носителями инфекции стали 213 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 27 565 пациентов или 80% инфицированных. За сутки побороли болезнь 198 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 397 жителей области. Новых жертв за сутки не было.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 8 февраля, за минувшие сутки в России выявлено 15 916 случаев заражения коронавирусом. Примерно у 10% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. За сутки выздоровели 15 881 человек, умерли 407 человек. Всего в России во время пандемии выявили 3 983 197 случаев заражения коронавирусом.

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