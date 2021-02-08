Брянск, , 11:07 — REGNUM 165 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 8 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 820 тестов.

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Всего в Брянской области подтверждён 30 тыс. 421 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 29 тыс. 40 человек, в том числе 135 пациентов выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии в лабораториях региона выполнено 430 тыс. 782 исследования на коронавирус.