Майкоп, , 10:45 — REGNUM В Адыгее передано в суд дело сотрудника исправительной колонии, которого подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Из-за этого появилась возможность у одного из заключенных совершить побег. В отношении сотрудника возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как установлено в ходе следствия, при проведении вечерней проверки в колонии №1 в сентябре 2020 года сотрудник исправительного учреждения не проверил число осужденных и не провел их перекличку. Из-за халатности подозреваемого осужденный совершил побег. Его удалось задержать, а в отношении виновника возбудили уголовное дело.

В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно передано для рассмотрения в Теучежский районный суд.

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