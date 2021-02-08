Москва, , 10:46 — REGNUM В конце текущей недели в столице России пройдут рекордные снегопады. Об этом 8 февраля сообщается на портале «Метеоновости».

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"Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это произойдет из-за того, что арктический антициклон борется с южным циклоном.

При этом добавляется, что в начале текущей недели в центральной части РФ погода будет формироваться областью повышенного давления, когда «с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха», а в конце рабочей недели «южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха».

Кроме того, отмечается, что 9 февраля в Москве будет морозно, температура воздуха составит ночью до — 25 °C, в дневное время — 15 °C, что на 10−11 градусов ниже нормы.

«А в пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах. Сильный снег будет лепить всю пятницу, за сутки на города выпадет рекордное количество осадков. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 мм и принадлежит 1973 году», — также указывается в сообщении и добавляется, что снегопад также продолжится 13 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Москве 8 февраля окажется ниже климатической нормы.